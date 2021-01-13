Россияне резко перешли в онлайн-банки

Россияне в 2020 году резко отказались от посещения офисов кредитных организаций и перешли в онлайн-банки, пишет РБК со ссылкой на результаты исследования аналитического агентства AppAnnie.

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По подсчетам авторов, российские пользователи мобильных приложений банков и других финансовых компаний провели в них в прошлом году суммарно 629 миллионов часов, что на 87 процентов больше показателей 2019 года.

При этом время, потраченное на все мобильные приложения, независимо от тематики, выросло в 2020-м только на 40 процентов — до 94,6 миллиарда часов. Также авторы пришли к выводу, что рост не связан с появлением новых пользователей: количество скачиваний финансовых приложений увеличилось лишь на пять процентов.

Опрошенные изданием специалисты указали в качестве основных причин роста популярности мобильных банковских приложений пандемию коронавируса и режим самоизоляции. При этом клиенты банков стали использовать больше онлайн-функций: помимо переводов, это открытие вкладов, подача заявок на кредиты и другие финансовые продукты.