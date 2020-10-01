Банки собрались зарабатывать на россиянах больше

Крупнейшие российские банки собрались повысить комиссию за эквайринг (прием оплаты по картам) в интернете, пишет РБК. Таким образом кредитные организации смогут больше зарабатывать на торговых предприятиях, которым придется повышать цены для покупателей.

Возможность повышать комиссии за интернет-эквайринг появилась у банков вследствие того, что Центробанк не стал продлевать действие ограничений, введенных весной из-за вызванного пандемией коронавируса кризиса. Тогда регулятор ограничил максимально возможный размер комиссии банка-эквайера за операции в интернете одним процентом. Ограничения действовали до 30 сентября.

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По словам представителя ЦБ, мера помогла отечественному бизнесу, снизив расходы онлайн-торговцев. Вместе с общей ставкой принудительно понижался также размер межбанковской комиссии (от банка-эквайера банку эмитенту-карты), который в обычных условиях устанавливается платежной системой. С апреля по сентябрь она не могла превышать 0,7 процента от суммы покупки.

Опрошенные изданием крупнейшие российские банки отметили, что воспользуются снятием ограничений и повысят комиссию, поскольку в противном случае им придется нести убытки из-за возросшей межбанковской комиссии, которая зачастую будет превышать размер всего платежа от торговой точки.

Комиссия за эквайринг, которую магазины (онлайн и офлайн) уплачивают обслуживающим их банкам, состоит из нескольких компонентов. Основной — межбанковская комиссия, или интерчейндж, которую получает кредитная организация, выпустившая карту. Из нее многие банки выплачивают вознаграждения клиентам в рамках программ лояльности. Часть комиссии поступает банку-эквайеру в качестве платы за услуги. Помимо этого, обе участвующие в процессе кредитные организации — эквайер и эмитент —выплачивают отдельную комиссию в адрес платежной системы. Магазины в свою очередь обычно перекладывают расходы на эквайринг на покупателей, включая их в цену товара.