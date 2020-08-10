Банкам разрешили зарабатывать на россиянах больше

Центробанк отменил временные ограничения на размер комиссии за эквайринг при онлайн-покупках и оплате медицинских услуг, введенные на фоне пандемии коронавируса, говорится в сообщении на сайте регулятора.

Решение отменить ограничения по размеру комиссии продиктовано желанием соблюсти интересы банков, а не только предприятий торговли, указывает ЦБ. Таким образом, кредитным организациям фактически разрешили больше зарабатывать на россиянах, поскольку плата за эквайринг традиционно включается в стоимость товаров.

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К тому же, низкая стоимость эквайринга для онлайн-магазинов снижает их мотивацию использовать Систему быстрых платежей, разработанную ЦБ.

В марте регулятор ограничил размер комиссии за эквайринг при онлайн-покупках и оплате медицинских услуг одним процентом от стоимости. Мера должна была действовать до 30 сентября. Решение объяснялось необходимостью снизить стоимость товаров и услуг, но обернулось стремлением банков повышать другие комиссии и сборы.

Эквайрингом называется прием банковских карт в магазинах и предприятиях сферы услуг (в том числе в интернете). В качестве эквайеров (организаций, обеспечивающих техническую возможность приема карт), как правило, выступают банки. За свои услуги они берут комиссию, большая часть которой впоследствии выплачивается выпустившему карту банку (эмитенту) за возможность определить остаток на счете покупателя. Из этих средств банки-эмитенты выплачивают кешбэк клиентам, а также реализуют другие программы лояльности.