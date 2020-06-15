Банки захотели взимать плату с россиян за выпуск новых карт

Выпуск новых банковских карт, их обслуживание, использование платежного приложения и колл-центра может стать платным для россиян. Соответствующее решение планируют принять, если Центробанк (ЦБ) сохранит эквайринговые комиссии для онлайн-ритейла и медицинских учреждений на уровне 1 процента. Об этом сообщают «Известия».

Ассоциации банков России (АБР) отправила письмо в кабмин с просьбой не применять административное регулирование к комиссиям за прием платежей (эквайринг) в качестве антикризисной меры. По их данным, данная мера обойдется в 10-15 миллиардов рублей потерь для кредитных организаций.

Снижение эквайринговых комиссий приведет к уменьшению стимулов для использования безналичных способов оплаты, сказано в обращении. В связи с этим помимо перечисленных шагов банкам придется сократить или отменить программы лояльности. В настоящее время эти расходы субсидируются за счет межбанковских комиссий.

В ЦБ изданию напомнили, что ограничение эквайринговых комиссий по определенным категориям предприятим носит временный характер.

В апреле сообщалось, что российские банки начали отменять выплату кешбэка клиентам за покупки в интернете из-за временных правил Центробанка о снижении комиссии за эквайринг. В кредитных организациях заверили, что мера временная и является попыткой снижения убытков.

Решением ЦБ с 15 апреля по 30 сентября максимальная ставка комиссии за эквайринг (в которую входит и комиссия в адрес банка-эмитента карты) в интернет-магазинах ограничена одним процентом от стоимости покупки, хотя обычно устанавливается рынком и составляет 1,2-2,2 процента. Регулятор объяснил такую меру тем, что онлайн-магазины получат возможность тратить сэкономленные средства на доставку товаров покупателям.

Из-за этого платежные системы, которые традиционно устанавливают размер межбанковской комиссии, тоже ограничили ее 0,7 процента от стоимости покупки.

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