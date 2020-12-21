Удаленное оформление пенсий продлят

Дистанционный порядок оформления пенсий и пособий в России продлят на 2021 год. Об этом говорится в проекте постановления правительства, разработанном Минэкономразвития, пишут «Известия».

Упрощенный порядок выплат распространят и на граждан, которые выехали на постоянное жительство за пределы страны. Если по итогам следующего года такая мера покажет свою эффективность, то удаленное оформление могут закрепить на постоянной основе.

На фоне пандемии коронавируса большинство пенсий и пособий назначаются удаленно. Количество дистанционных обращений превысило 70 процентов от общего числа. Однако не все пожилые люди готовы к переходу на онлайн-предоставление госуслуг, отмечают эксперты.

У россиян может появиться возможность по-новому оформлять пенсии, например, в банках. Об этом ранее рассказал премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, в банках можно будет узнать о начисленных льготах и налогах, а также получить некоторые государственные и муниципальные услуги.

В декабре президент Владимир Путин подписал закон о продлении «заморозки» накопительной части пенсии на период до конца 2023 года.