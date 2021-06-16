Врач оценил вероятность нового локдауна в России

Врач и ведущий программы «Жить здорово!» на Первом канале Андрей Продеус оценил вероятность введения нового локдауна в России. Об этом он рассказал в беседе с РБК, запись разговора опубликована в его Instagram.

По мнению Продеуса, в будущем в России не будут вводить локдаун, так как он неэффективен. «Здесь должны быть те меры, которые в большей степени защищают человека. Это, опять же, усиление программ вакцинации», — поделился телеведущий.

«Если мы не будем вакцинироваться, локдаун или что-либо другое не поможет», — добавил доктор.

Ранее несколько российских регионов, в том числе Бурятия, Хабаровский край, Мурманская и Воронежская области, ужесточили антикоронавирусные ограничения. Ограничительные меры касаются работы фуд-кортов, ресторанов, парков и перевода сотрудников на удаленку.

В Москве и Подмосковье объявили обязательную вакцинацию для 60 процентов сотрудников. Как пояснили в Роспотребнадзоре, постановление касается работников торговли, сферы услуг, общепита, транспорта, ЖКХ, культурных и спортивных мероприятий.