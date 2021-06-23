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Голикова назвала число полностью вакцинированных россиян

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Фото: Shamil Zhumatov / Reuters

Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова заявила, что два компонента вакцины получили 16,7 миллиона россиян. Такое число полностью вакцинированных граждан она назвала на совещании под руководством президента России Владимира Путина, сообщает РИА Новости.

Вице-премьер также объявила, что первым компонентом вакцинировались 20,7 миллиона человек.

Ранее Голикова сообщила, что заболеваемость коронавирусной инфекцией в России за прошлую неделю возросла почти на 30 процентов во всех регионах России. В апреле и мае эпидемиологическая ситуация в стране была стабильной, но за последние три недели число новых случаев заражения выросло. По ее словам, показатель заболеваемости по итогам прошлой недели составил 76,2 случая на 100 тысяч населения.

Согласно официальным данным на 23 июня, в России выявлено 17 594 новых случаев заражения COVID-19. Больше всего зафиксировано в Москве — там за прошедшие сутки выявили 6534 случаев. Всего с начала пандемии выявлено 5 368 513 заражений.


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