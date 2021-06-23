Голикова заявила о росте заболеваемости COVID-19 на 30 процентов

Заболеваемость коронавирусной инфекцией в России за прошлую неделю возросла почти на 30 процентов во всех регионах России. Об этом заявила заместитель председателя правительства Татьяна Голикова, передает «Интерфакс».

В апреле и мае эпидемиологическая ситуация в стране была стабильной, но за последние три недели число новых случаев заражения выросло.

По словам Голиковой, показатель заболеваемости по итогам прошлой недели составил 76,2 случая на 100 тысяч населения.

«Это на 29,2 процента больше, чем на предыдущей неделе», — заявила вице-премьер в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства.

Заместитель председателя правительства также назвала десять регионов России, где превышен средний уровень заболеваемости коронавирусом по стране: Москва, Санкт-Петербург, Бурятия, Подмосковье, Карелия, Сахалин, Хакасия, Крым, Мурманская область и Горный Алтай.