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Голикова призвала ввести московские ограничения по коронавирусу во всей России

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Татьяна Голикова
Татьяна Голикова
Фото: Александр Астафьев / ТАСС

Вице-премьер Татьяна Голикова из-за роста заболеваемости COVID-19 призвала принимать по всей России такие же ограничительные меры, как в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

«Большинство мер уже приняла Москва, но мы обращаемся ко всем регионам страны, чтобы они также принимали аналогичные меры. Часть из них постепенно эти меры уже принимает» — сказала заместитель председателя правительства на совещании с президентом Владимиром Путиным.

Массовые мероприятия нужно максимально ограничить, а в некоторых случаях — отменить, считает Голикова.

С 28 июня в Москве посещать заведения общепита смогут посетители, которые сделали прививку, переболели COVID-19 в течение последних шести месяцев, либо имеют отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трех дней. Рестораны и кафе должны будут ввести систему проверки QR-кодов. Как заявил мэр Сергей Собянин, бумажные сертификаты или справки приниматься не будут.

Ранее Голикова заявила, что в десяти российских регионах, в том числе Москве, Санкт-Петербурге и Московской области, превышен средний уровень заболеваемости коронавирусом. По ее словам, за прошедшую неделю заболеваемость возросла во всех субъектах страны на 30 процентов.

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