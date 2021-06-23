Голикова раскрыла данные по росту смертности из-за коронавируса в России

Смертность от коронавируса в России за последнюю неделю выросла на 21,3 процента. Такие данные раскрыла вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента Владимира Путина с правительством, передает ТАСС.

Ранее Голикова заявила, что в десяти российских регионах, в том числе Москве, Санкт-Петербурге и Московской области, превышен средний уровень заболеваемости коронавирусом. По ее словам, за прошедшую неделю заболеваемость возросла во всех субъектах страны на 30 процентов.

В связи с ростом заболеваемости Голикова призвала регионы страны ввести такие же меры по борьбе с коронавирусом, как и Москва. С 28 июня посещать заведения общественного питания в столице смогут посетители, которые сделали прививку, переболели COVID-19 в течение последних шести месяцев, либо имеют отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трех дней. Рестораны и кафе должны будут ввести систему проверки QR-кодов. Как заявил мэр Сергей Собянин, бумажные сертификаты или справки приниматься не будут.