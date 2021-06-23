Власти Москвы назвали условие окончания прыжков от «локдауна к локдауну»

Власти Москвы уверены, что достижение коллективного иммунитета является единственным условием окончания прыжков от «локдауна к локдауну». Об этом рассказал замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк, пишет РБК со ссылкой на эфир «Соловьев Live».

«Пока мы не достигнем определенного иммунитета, то так и будем прыгать от локдауна к локдауну, — сказал Немерюк. — Вот этот штамм, который идет, он опасный, и нужен иммунитет».

22 июня власти Москвы ввели новые меры по борьбе с пандемией. Временный запрет действует на концертные, зрелищные, развлекательные мероприятия с присутствием более 500 человек.

С 28 июня посещать заведения общественного питания в столице смогут посетители, которые сделали прививку, переболели COVID-19 в течение последних шести месяцев, либо имеют отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трех дней. Рестораны и кафе должны будут ввести систему проверки QR-кодов. Как заявил мэр Сергей Собянин, бумажные сертификаты или справки приниматься не будут.