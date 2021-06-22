Власти Москвы уточнили правила посещения кафе и ресторанов по QR-кодам

Те, кто сделал прививку в другом регионе, а не в Москве, смогут получить доступ к городскому порталу mos.ru в упрощенном формате и также получить QR-код, необходимый для посещения заведений общественного питания. Об этом заявила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает агентство «Москва».

Ракова уточнила, что для получения кода нужно будет заполнить специальную форму. Данные автоматически сверят с федеральными регистрами вакцинированных и заболевших, а также столичным единым лабораторным сервисом в части сдачи ПЦР.

Граждане смогут получить цифровой сертификат после проверки внесенных сведений, добавила вице-мэр.

Ранее сообщалось, что власти Москвы ограничили посещение кафе и ресторанов без защиты от коронавируса. С 28 июня посещать заведения общепита смогут граждане, сделавшие прививку, переболевшие COVID-19 в течение последних шести месяцев, либо имеющие отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трех дней. Наличие защиты надо будет подтвердить специальным QR-кодом. Как заявил мэр Сергей Собянин, бумажные сертификаты или справки приниматься не будут.

Рестораны и кафе должны будут ввести систему проверки QR-кодов. Фудкорты будут открыты только после проверки системы контроля, препятствующей допуску к посадочным местам посетителей без кодов. Если предприятие не будет соблюдать требования, оно сможет продавать свою продукцию только навынос или с доставкой.