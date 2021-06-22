Власти назвали сроки действия статуса «переболевшего COVID-19» для москвичей

Статус «переболевшего COVID-19» будет действителен для москвичей в течение 180 дней. Такие сроки назвала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает агентство «Москва».

Ракова добавила, что сертификаты автоматически генерируются в системе ЕМИАС. Сертификат со статусом «Вакцинирован» будет действовать в течение года, он сгенерируется после введения пациенту второй дозы вакцины от коронавируса.

Документ со статусом «ПЦР» будет действителен в течение 72 часов, уточнила вице-мэр.

Ранее Ракова заявила, что иногородние граждане, сделавшие прививку не в Москве, смогут получить доступ к городскому порталу mos.ru в упрощенном формате, и также получить QR-код, необходимый для посещения кафе и ресторанов. Для получения кода нужно будет заполнить специальную форму. Данные автоматически сверят с федеральными регистрами вакцинированных и заболевших, а также столичным единым лабораторным сервисом в части сдачи ПЦР, после чего граждане смогут получить цифровой сертификат.

С 28 июня столичные заведения общепита смогут посещать граждане, сделавшие прививку от COVID-19, переболевшие в течение последних шести месяцев, либо имеющие отрицательный ПЦР-тест, действительный три дня. Для подтверждения защиты нужен специальный QR-код, бумажные документы приниматься не будут, заявил мэр Сергей Собянин. Рестораны и кафе должны будут ввести систему проверки кодов. При несоблюдении требований предприятие сможет продавать продукцию только навынос или с доставкой.