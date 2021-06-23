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Голикова рассказала о британском и индийском штаммах коронавируса в России

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Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В России циркулируют британский и индийский штаммы коронавируса, последний преобладает в Москве. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, ее слова передает РИА Новости.

Индийский штамм, который считается более заразным, преобладает также в Нижегородской и Саратовской областях. «В структуре выявленных изолятов на сегодняшний день по стране в целом, это важно, циркулируют британский штамм, штамм альфа и индийский штамм, который получил название дельта», — сказала она.

Голикова добавила, что за последние недели отмечается увеличение доли индийского штамма, а в некоторых отдельных регионах страны он преобладает: «И мы наблюдаем тенденцию на увеличение циркулирования этого штамма на территории города Санкт-Петербург».

Вице-премьер подчеркнула, что работа по секвенированию вирусов и новых штаммов продолжается. «По заключению международных и наших исследователей, штамм дельта [индийский вариант мутации коронавируса] обладает более высокой контагиозностью», — уточнила Голикова.

Она также отметила, что граждане в возрасте от 20 до 49 лет, «которые наиболее социально активны, трудоспособны, они и подвергаются в большей степени заболеванию новой инфекцией, тем самым штаммом, о котором я сказала».

Дельта-вариант коронавируса за последние шесть месяцев распространился более чем на 60 стран. Считается, что индийский штамм на 60 процентов заразнее, чем предыдущий доминирующий штамм COVID-19.

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