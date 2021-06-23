Словакия заявила о привезенном из России индийском штамме коронавируса

Вирусолог Центра биомедицинских исследований Академии наук Словакии Борис Клемпа (Boris Klempa) заявил, что в стране зарегистрировали первый случай заражения индийским штаммом коронавируса. Его слова передает местная газета The Slovak Spectator.

Вирусолог утверждает, что дельта-вариант вируса выявили у человека, который только что вернулся из России. Отмечается, что он не контактировал с другими гражданами и на данный момент находится в изоляции. Медики напомнили населению Словакии, что привезенный штамм представляет повышенную опасность из-за быстрых темпов распространения.

Ранее стало известно, что индийский штамм коронавируса, который называют дельта-вариантом или B.1.617, может проявляться четырьмя новыми опасными симптомами: диареей, нарушением слуха, тяжелыми желудочными расстройствами и образованием тромбов, приводящих к гангрене.

Дельта-вариант коронавируса за последние шесть месяцев распространился более чем на 60 стран. Считается, что индийский штамм на 60 процентов заразнее, чем предыдущий доминирующий штамм COVID-19.