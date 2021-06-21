Число зараженных коронавирусом в Индии приблизилось к 30 миллионам. Об этом сообщает Bay News 9.

По информации издания, речь идет о 29,9 миллиона заболевших. При этом 20 июня в Индии зарегистрировали около 53 тысяч инфицированных COVID-19 — значительно меньше, чем месяцем ранее, передает NDTV. Однако власти все равно опасаются, что Индию ждет очередная волна заражений, поэтому стараются ускорить темпы вакцинации.

Ранее стало известно, что в индийском штате Махараштра выявили 20 случаев инфицирования новым штаммом коронавируса, ему дали название «дельта плюс» (B.1.617.2.1). Новый подвид, по словам эпидемиологов, отличается наличием мутации K417N в спайковом белке. Она способна снижать активность антител переболевших и вакцинированных людей.

Количество заболевших COVID-19 в Индии растет с середины февраля из-за распространения новой разновидности вируса. По числу летальных исходов страна вышла на третье место в мире: от вируса скончались свыше 380 тысяч человек.