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Первый случай заболевания «зеленой плесенью» выявили в Индии

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Фото: Adnan Abidi / Reuters

Первый случай заболевания «зеленой плесенью» нашли в Индии. Об этом доктор Рави Дози из Института медицинских наук Шри Ауробиндо рассказал The Times of India.

Случай выявили в индийском штате Мадхъя-Прадеш. Это еще одна разновидность грибковой болезни: ее другие виды — «черная», «белая» и «желтая» плесень (мукормикоз) — уже обнаружены у десятков тысяч человек.

Речь идет о 34-летнем пациенте, поступившем в больницу после заболевания коронавирусом. У него было диагностировано 90-процентное поражение легких. «У мужчины была обнаружена инфекция зеленого грибка (гриб рода Aspergillus) в легких. Это первый случай зеленого грибка в Мадхья-Прадеше, но я не уверен насчет всей страны», — рассказал Дози.

11 июня сообщалось, что рост заболеваемости «черной плесенью» в Индии составил 150 процентов за последние три недели. По некоторым данным, больше всего пострадал штат Махараштра, где скончались более 600 человек.

Мукормикоз, или «черная плесень», — осложнение, которое провоцирует грибковая инфекция. Она попадает в кожу через порез, царапину или ожог, а также через непосредственный контакт с грибковыми спорами в окружающей среде. Заболевание представляет опасность для пациентов с диабетом и ослабленным иммунитетом, а особенно для переболевших коронавирусом.

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