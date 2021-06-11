Мир
 
Последние новости
Курс рубля отреагировал на решение ЦБ
23-летний мужчина завел роман с 60-летней женщиной и прославился в TikTok
Появилось видео избиения российского волейболиста в Москве
Россияне назвали самые популярные зарубежные направления для отпуска в июне
Байден встретится с лидерами G7 в Британии
В Госдуму внесли закон о запрете услуг суррогатных матерей для иностранцев
«Передовые технологии» по укладке асфальта сняли на видео в Москве 
В смартфонах Samsung нашли предустановленные приложения-шпионы
Украинские народовольцы создали подпольный горсовет и агитировали за восстание
Новости партнеров
Прослушать новость

Десятки тысяч людей заболели «черной плесенью»

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Adnan Abidi / Reuters

В Индии десятки тысяч людей заболели мукормикозом, более известным как «черная плесень». Об этом сообщает телеканал NDTV.

По информации издания, число заболевших мукормикозом в стране выросло на 150 процентов за последние три недели и достигло 31 тысячи. При этом свыше двух тысяч человек скончались от осложнений, вызванных заболеванием.

Отмечается, что такой скачок заболеваемости вызван в том числе острой нехваткой препарата «Амфотерицин В», который используется для лечения пациентов. Больше всего пострадал штат Махараштра — там зафиксировано семь тысяч случаев инфицирования, что в два с половиной раза больше, чем в конце мая. В Дели выявлено 1,2 тысячи случаев и 125 смертей.

Мукормикоз, или «черная плесень», — осложнение, которое провоцирует грибковая инфекция. Она попадает в кожу через порез, царапину или ожог, а также через непосредственный контакт с грибковыми спорами в окружающей среде. Заболевание представляет опасность для пациентов с диабетом и ослабленным иммунитетом, а особенно для переболевших коронавирусом.

Вспышку мукормикоза у переживших коронавирус впервые зафиксировали 9 мая врачи индийского штата Гуджарата. Жертвами инфекции становятся люди с ослабленным иммунитетом. По мнению врачей, причина заболевания может быть в стероидах, используемых для лечения коронавируса.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Black Fungus Cases Grow 150% In 3 Weeks To 31,000, Deaths Over 2,100
В Индии заключенные отказались выходить из тюрем из-за пандемии
Заразившийся тремя грибковыми заболеваниями пациент умер в больнице
В Индии зафиксировали вспышку «желтой плесени» вслед за черной и белой