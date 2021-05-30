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Заразившийся тремя грибковыми заболеваниями пациент умер в больнице

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Фото: Reuters

Коронавирусный пациент из Индии Кунвар Сингх, у которого выявили заражение тремя грибковыми заболеваниями, умер в городской больнице Газиабада (пригород Нью-Дели). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информационное агентство PTI.

По данным источников, скончавшийся 59-летний индиец стал первым человеком, у которого выявили грибковое заболевание «желтая плесень». Уточняется, что ранее ее фиксировали только у пресмыкающихся. Кроме того, мужчина успел заразиться «черной плесенью» и «белой плесенью».

Местные врачи отметили, что после Сингха «желтую плесень» обнаружили еще у одного пациента — Раджеша Кумара из города Мураднагара. Из-за грибковой инфекции возле мозга ему удалили половину челюсти. В настоящее время мужчина принимает противогрибковые препараты.

Медики отметили, что в Газиабаде уже зафиксировали 65 случаев заболевания «цветными» грибковыми инфекциями, все они были выявлены у зараженных коронавирусом. 31 человек с таким диагнозом выздоровел, а один скончался. Остальные сейчас проходят лечение.

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