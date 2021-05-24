В Индии зафиксировали вспышку «желтой плесени» вслед за черной и белой

В индийском городе Газиабад зафиксировали вспышку «желтой плесени» вслед за черной и белой. Об этом сообщает издание The Economic Times.

О первом случае сообщил местный оториноларинголог Б.П. Тьяги. Медик рассказал, что впервые столкнулся с заражением этим грибком среди людей, обычно он наблюдается у рептилий. По словам врача, пациент жалуется на вялость и слабость, а также отсутствие аппетита, что приводит к снижению веса. Кроме того, пациент также заразился «белой плесенью». Медик отметил, что состояние больного нельзя назвать удовлетворительным, он все еще проходит лечение.

Ранее стало известно, что количество зараженных «черной плесенью» (мукормикозом) в Индии приблизилось к девяти тысячам. Заражение грибком проявляется как побочный эффект COVID-19. По мнению врачей, причина может быть в стероидах, используемых для лечения коронавируса. Болезнь выявляют через 12-18 дней после выздоровления от коронавируса. Согласно проведенным исследованиям, все заболевшие мукормикозом были диабетиками, ни у одного из пациентов не наблюдалось нормального уровня сахара в крови.

Количество заболевших COVID-19 в Индии растет с середины февраля. По числу погибших страна вышла на третье место в мире: от вируса скончались 300 тысяч человек.