Оценено влияние «Спутника V» на репродуктивное здоровье у мужчин

Вакцина «Спутник V», разработанная в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, не оказывает негативного влияния на мужское репродуктивное здоровье. Об это сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу НМИЦ эндокринологии Минздрава России.

С марта по июнь проводилось исследование, в котором принимали участие 60 мужчин, его результаты были оценены и опубликованы в научном журнале «Проблемы репродукции».

«Вакцинация препаратом «Спутник V» не оказала влияния на уровни общего тестостерона и показатели качества спермы», — сообщается в статье.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург оценил риск появления бесплодия после вакцинации от коронавируса. Введение вакцины от коронавируса «Спутник V» не грозит бесплодием в будущем, так как препарат сделан на основе аденовируса. Он напомнил, что «Компонент I» и «Компонент II», которые есть в составе «Спутника V», сделаны на основе аденовируса 26 и аденовируса 5, оба эти вируса появились в человеческой популяции очень давно.