Оценена способность человека противостоять новейшему штамму коронавируса

Доктор медицинских наук, главный научный сотрудник ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС и клинический иммунолог Наталья Калинина, комментируя обнаруженную индийскими медиками способность новейшего штамма коронавируса «дельта плюс» (B.1.617.2.1) молниеносно заражать людей, сообщила, что пока противостоять этому «никак нельзя». Таким мнением специалист поделилась в беседе с «Лентой.ру».

Калинина уточнила, что такой прогноз связан с тем, что SARS-CoV-2 пока находится на стадии изучения. По ее словам, новая мутация оказалась значительной для вируса, благодаря ей он стал более «злым и иммуногенным».

«Защититься пока никак нельзя. Если новая мутация жизнеспособна, она будет и дальше размножаться. Официальная позиция нашего руководства, что всем нужно вакцинироваться и со временем это успокоит вирус. Если они правы, то эта тактика по вакцинации определенных когорт населения, которая сейчас осуществляется, чтобы создать общую защищенность человеческой популяции, принесет плоды. Но все эти методы, которые мы сейчас используем, они, конечно же, важны, но все они второстепенны. Первично наличие или отсутствие защиты против этого вируса у каждого отдельно взятого человека», — сообщила Калинина.

Ранее доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова сообщила, чем именно опасен штамм «дельта плюс». По словам эксперта, главный риск, который создает эта разновидность коронавируса, состоит в том, что коронавирус может уйти от «коктейля» антител, в том числе из вакцин и сывороток.