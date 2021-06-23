В Индии предупредили о молниеносной заразности новейшего штамма коронавируса

Новейший штамм коронавируса «дельта-плюс» (B.1.617.2.1), который начал распространяться в Индии, отличается молниеносной заразностью. Об этом предупредил директор Всеиндийского института медицинских наук Рандип Гулерия, пишет India Today.

По данным специалиста, заразиться данным вариантом вируса можно, даже просто проходя мимо инфицированного человека без маски. Кроме того, обеспокоенность медиков и властей вызывает тот факт, что «дельта-плюс» устойчив к моноклональным антителам и обладает способностью «обходить» иммунитет.

В настоящее время, отметил ученый, эксперты Индийского консорциума по геномике SARS-CoV-2 продолжают изучать новый штамм, чтобы оценить, насколько эффективны при борьбе с ним существующие вакцины.

Ранее Министерство здравоохранения Индии предупредило власти густонаселенных штатов Керала, Махараштра и Мадхья-Прадеш об опасности новейшего штамма COVID-19. В частности, установлено, что данный вариант вируса может сильнее поражать клетки легких.

Новый подвид, по словам эпидемиологов, отличается наличием мутации K417N в спайковом белке. Она способна снижать активность антител переболевших и вакцинированных людей.