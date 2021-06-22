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Власти Индии предупредили об опасности нового штамма COVID-19 «дельта плюс»

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Фото: Samuel Rajkumar / Reuters

Министерство здравоохранения Индии предупредило власти густонаселенных штатов Керала, Махараштра и Мадхья-Прадеш об опасности новейшего штамма COVID-19, получившего название «дельта плюс» (B.1.617.2.1). Соответствующий документ появился на сайте пресс-службы индийского правительства.

Согласно результатам исследований, который предоставил Индийский консорциум по геномике SARS-CoV-2 (INSACOG), новый вариант вируса «вызывает беспокойство», поскольку отличается высокой скоростью распространения и способностью сильнее поражать клетки легких. Ученые предполагают, что «дельта плюс» может даже «ускользать» от действия вакцин или антител.

В связи с этим власти ряда городов рекомендовали усилить антиковидные меры, а также увеличить объемы тестирования и вакцинирования населения.

Ранее стало известно, что в индийском штате Махараштра выявили 20 случаев инфицирования новым штаммом коронавируса «дельта плюс». Новый подвид, по словам эпидемиологов, отличается наличием мутации K417N в спайковом белке. Она способна снижать активность антител переболевших и вакцинированных людей.

Количество заболевших COVID-19 в Индии растет с середины февраля из-за распространения новой разновидности вируса. По числу летальных исходов страна вышла на третье место в мире: от вируса скончались свыше 380 тысяч человек.

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