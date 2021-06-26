Инфекционист назвал вакцинацию переболевших коронавирусом безопасной

Доцент кафедры Инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Н.И. Пирогова, врач-инфекционист медицинского центра «Диавакс» Иван Коновалов в разговоре с ТАСС назвал безопасной вакцинацию людей, которые уже переболели коронавирусом, в частности в бессимптомной форме.

По его словам, инъекция способна сформировать у пациента иммунитет даже при наличии определенного уровня антител. Проводить дополнительные тесты для их измерения в организме не требуется. «По аналогии можно привести пример вакцинации против гриппа: (...) болел ли человек гриппом в предыдущий сезон или нет — он просто прививается и с высокой долей вероятностью оказывается защищен», — сказал Коновалов.

Эксперт отметил, что если человек желает выяснить, переболел он коронавирусом или нет, следует провести лабораторные тесты. При этом их результаты могут быть верно интерпретированы только врачом. Он подчеркнул, что в России нередко граждане обращаются в частные клиники за исследованиями, результаты которых они сами оценить не в состоянии.

Ранее руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора, доктор биологических наук Александр Семенов посоветовал россиянам прививаться спустя полгода после заболевания COVID-19. При этом он подчеркнул, что вакцина остается для человека безопасной при любом уровне антител.