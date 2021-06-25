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Назван следующий доминирующий в мире штамм коронавируса

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Фото: Мурад Оруджев / РИА Новости

Научный сотрудник Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний Фэн Цзыцзянь предупредил о том, что новый индийский штамм коронавируса «дельта» может стать следующим доминирующим штаммом во многих странах мира. Об этом сообщает РИА Новости.

Эксперт подтвердил ранее выраженные опасения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по поводу распространения индийского штамма коронавируса, назвав дельта-вариант будущим основным вариантом коронавируса в мире.

«В частности, повышенная контагиозность и инфективность данного штамма способствует выживанию вируса и его распространению, следовательно, на следующем этапе степень его распространения может становиться все больше и больше», — заявил Цзыцзянь.

Ранее главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан заявила, что дельта-вариант коронавируса оказался в два раза заразнее изначального уханьского варианта.

26 мая сообщалось, что ВОЗ допускает распространение индийского штамма коронавируса в десятках стран. В ВОЗ сообщили, что распространение штамма B.1.617 было официально подтверждено по меньшей мере в 53 странах. Кроме того, неофициальные данные, полученные организацией, свидетельствуют о том, что эта разновидность коронавируса была обнаружена еще в семи странах. Таким образом, новый штамм может циркулировать уже в 60 странах

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