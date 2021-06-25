В России назвали возможные очаги новых штаммов COVID-19

Профессор Сколтеха Георгий Базыкин в беседе с РИА Новости назвал возможные очаги новых штаммов COVID-19.

Как считает эксперт, появление новых штаммов коронавируса наиболее вероятно там, где большое количество новых случаев. Так, он усомнился в вероятности появления новозеландского и австралийского варианта вируса, поскольку в Новой Зеландии и Австралии эпидемии практически нет. «Возникновение каких-то специфических российских вариантов вполне вероятно, потому что в России случаев очень много», — сказал Базыкин.

Специалист также призвал не путать страну обнаружения вариантов вируса, Великобританию или Индию, со страной возникновения мутации, поскольку узнать на самом деле, где появилась мутация, пока не удалось.

Однако Базыкин считает, что в ближайшее время появления новых штаммов в России не будет. «Потому что основное, что сейчас происходит — это приход и распространение варианта "дельта"», — отметил он. По словам профессора, в начале 2021 года в России были свои варианты коронавируса, но сейчас это разнообразие практически свелось на нет.

Ранее глава Европейского центра профилактики и контроля заболеваний Андреа Аммон (Andrea Ammon) предрекла индийскому штамму коронавируса быстрое распространение на все страны Европы. Врач отметила, что к августу 2021 года 90 процентов случаев заболевания COVID-19 на европейской территории будут приходиться на дельта-вариант вируса.