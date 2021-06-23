Мир
 
Последние новости
В Индии предупредили о молниеносной заразности новейшего штамма коронавируса
Азербайджан обвинил россиянина в терроризме за участие в боях на стороне армян
Бывший футболист сборной России назвал единственную альтернативу Черчесову
Названы даты переписи населения в России
Адвокат высказался о психическом расстройстве актера Ефремова
Названы лучшие дешевые смартфоны
Россияне рассказали о нехватке иностранных продуктов
Названы районы Москвы с быстро дорожающим жильем
Белоруссию назвали плацдармом для сражения за богатства России
19-летняя работница отеля узнала о беременности во время родов
Новости партнеров
Прослушать новость

Эпидемиолог назвала возможных жертв четвертой волны пандемии

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Giorgos Moutafis / Reuters

Председатель Национального комитета по вакцинации Греции Мария Теодориду назвала возможных жертв четвертой волны пандемии коронавируса. По словам эпидемиолога, если волна дойдет до республики, то она затронет только непривитых граждан. Слова Теодориду приводитРИА Новости.

«Появление мутации "дельта" (индийский штамм коронавируса — прим. «Ленты.ру»), преобладающей сегодня в Соединенном Королевстве, с повышенной передаваемостью, определенно вызывает озабоченность по поводу его передачи в соседние страны и создания четвертой волны эпидемии», — отметила председатель комитета по вакцинации и добавила, что интенсивность этой волны будет более умеренной с точки зрения госпитализаций и смертей.

По словам Теодориду, индийский штамм пока не беспокоит власти Греции, но они сохраняют бдительность. «С открытыми границами и туризмом ожидается, что эта мутация посетит и нашу страну», — добавила она.

Ранее Министерство здравоохранения Индии «предупредило »об опасности новейшего штамма COVID-19, получившего название «дельта плюс» (B.1.617.2.1). Согласно результатам исследований, который предоставил Индийский консорциум по геномике SARS-CoV-2 (INSACOG), новый вариант вируса отличается высокой скоростью распространения и способностью сильнее поражать клетки легких. Ученые предполагают, что «дельта плюс» может даже «ускользать» от действия вакцин или антител.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
ВОЗ оценила эффективность всех вакцин против индийского штамма коронавируса
В Индии появился новый штамм коронавируса
Власти Индии предупредили об опасности нового штамма COVID-19 «дельта плюс»