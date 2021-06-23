Эпидемиолог назвала возможных жертв четвертой волны пандемии

Председатель Национального комитета по вакцинации Греции Мария Теодориду назвала возможных жертв четвертой волны пандемии коронавируса. По словам эпидемиолога, если волна дойдет до республики, то она затронет только непривитых граждан. Слова Теодориду приводитРИА Новости.

«Появление мутации "дельта" (индийский штамм коронавируса — прим. «Ленты.ру»), преобладающей сегодня в Соединенном Королевстве, с повышенной передаваемостью, определенно вызывает озабоченность по поводу его передачи в соседние страны и создания четвертой волны эпидемии», — отметила председатель комитета по вакцинации и добавила, что интенсивность этой волны будет более умеренной с точки зрения госпитализаций и смертей.

По словам Теодориду, индийский штамм пока не беспокоит власти Греции, но они сохраняют бдительность. «С открытыми границами и туризмом ожидается, что эта мутация посетит и нашу страну», — добавила она.

Ранее Министерство здравоохранения Индии «предупредило »об опасности новейшего штамма COVID-19, получившего название «дельта плюс» (B.1.617.2.1). Согласно результатам исследований, который предоставил Индийский консорциум по геномике SARS-CoV-2 (INSACOG), новый вариант вируса отличается высокой скоростью распространения и способностью сильнее поражать клетки легких. Ученые предполагают, что «дельта плюс» может даже «ускользать» от действия вакцин или антител.