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Индийскому штамму коронавируса предрекли распространение на всю Европу

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Фото: Rajanish Kakade / AP

Глава Европейского центра профилактики и контроля заболеваний Андреа Аммон (Andrea Ammon) предрекла индийскому штамму коронавируса быстрое распространение на все страны Европы. Ее слова передает The Independent.

Врач отметила, что к августу 2021 года 90 процентов случаев заболевания COVID-19 на европейской территории будут приходиться на дельта-вариант вируса. Она также предрекла резкий рост инфицирования среди молодых людей, которые не сделали прививку.

«Это может привести к риску заражения, тяжелого течения болезни и даже смерти для более уязвимых групп населения», — подчеркнула Аммон, призвав европейцев активнее вакцинироваться.

По информации издания, вспышки индийского штамма уже зарегистрировали во Франции и Испании. Он уже распространился в Бельгии, Италии и Португалии. Также сообщалось, что пациент с дельта-вариантом коронавируса прибыл из России в Словакию.

21 июня стало известно, что индийский штамм коронавируса может проявляться четырьмя новыми опасными симптомами: диареей, нарушением слуха, тяжелыми желудочными расстройствами и образованием тромбов, приводящих к гангрене.

Дельта-вариант коронавируса за последние шесть месяцев распространился более чем на 60 стран. Считается, что индийский штамм на 60 процентов заразнее, чем предыдущий доминирующий штамм COVID-19.

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