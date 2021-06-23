Индийский штамм коронавируса выявили на Украине

Секретарь Совета национальной безопасности и охраны (СНБО) Алексей Данилов сообщил о первых двух случаях заражения индийским штаммом коронавируса «дельта». Об этом он рассказал «ТСН».

Инфицированными оказались вернувшиеся из России женщина 66 лет и ребенок 16 лет. По возвращении на Украину они сделали ПЦР-тесты на коронавирус, которые выявили наличие инфекции. Заболевшие были госпитализированы в Александровскую больницу Киева, их состояние стабильное.

«У нас есть четыре лаборатории, которые могут проявлять новый штамм, две частных и две государственных, но у нас нет именно тестов, которые обнаруживают индийский штамм», — сказал секретарь СНБО. Украина обратилась за помощью во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

Чтобы не допустить распространения индийского штамма, сегодня собрался аппарат СНБО. Члены совета буду решать, нужно ли вводить обязательное ПЦР-тестирование для людей, которые приезжают из России, Белоруссии, Великобритании и Индии. Данилов подчеркнул, что допускается полное прекращение авиасообщения с этими странами.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский начал большое совещание по мерам противодействия распространению штамма коронавируса «дельта».

Дельта-вариант коронавируса за последние шесть месяцев распространился более чем на 60 стран. Считается, что индийский штамм на 60 процентов заразнее, чем предыдущий доминирующий штамм COVID-19. 21 июня власти Индии сообщили о появлении очередного штамма коронавируса — «дельта-плюс».