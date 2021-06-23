Индийский штамм коронавируса выявили в Минске. Об этом сообщил белорусский Минздрав, передает РИА Новости.

Как рассказали в ведомстве, десять исследованных в Минске образцов имели набор мутаций в шиповидном белке, характерных для этого штамма. «Так что можно констатировать, что "индийский" вариант коронавируса выявлен в Белоруссии», — заявили там. При этом его циркуляция в других регионах республики пока не установлена.

В министерстве добавили, что высокий подъем заболеваемости коронавирусом в России в июне 2021 года вызван именно этим вариантом. Так, в Москве и Санкт-Петербурге практически 90 процентов случаев заражения приходятся на данный штамм, подчеркнули там.

21 июня власти Индии сообщили о появлении нового штамма COVID-19 — «дельта плюс» (B.1.617.2.1). Уже известно о 20 случаях заражения. Новый подвид, по словам эпидемиологов, отличается наличием мутации K417N в спайковом белке. Она способна снижать активность антител переболевших и вакцинированных людей.