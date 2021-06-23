ВОЗ предупредила о возникновении новых штаммов коронавируса

В мире продолжат возникать и распространяться все новые и вызывающие опасения штаммы коронавируса. Об этом в беседе с «Лентой.ру» предупредил представитель Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В организации отметили, что в этой связи необходимо обеспечить вакцинацию приоритетных групп, а также соблюдать все необходимые меры по сдерживанию коронавируса. При этом попустительство наряду с распространением новых штаммов коронавируса может привести к скачку случаев по всему европейскому региону.

«Мы понимаем, что люди устали от этой пандемии, но мы не должны терять бдительность, поскольку она еще не закончилась. Каждый из нас должен продолжать вносить свой вклад, используя достигнутые на сегодняшний день успехи», — подчеркнули в ВОЗ.

Ранее в организации сообщили, что индийский штамм коронавируса, который называют дельта-вариантом или B.1.617, с высокой вероятностью станет доминантным в мире. Также сообщалось, что эта разновидность вируса может проявляться четырьмя новыми опасными симптомами: диарея, нарушение слуха, тяжелые желудочные расстройства и образование тромбов, приводящих к гангрене.