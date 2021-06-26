Эксперт оценила влияние жары на интенсивность циркуляции коронавируса

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная оценила влияние жары на интенсивность циркуляции коронавируса в беседе с ТАСС.

По словам Пшеничной, на данный момент для такой оценки специалисты не имеют достаточно данных. Она напомнила, что жаркая погода наступила во многих регионах недавно. «Поэтому возможность оценить, действительно ли жара снижает интенсивность циркуляции вируса, будет чуть позже», — добавила эксперт.

При этом вполне вероятно, что жара действительно снижает интенсивность циркуляции коронавируса, отметила Пшеничная. Однако для этого необходимо также соблюдать все противоэпидемические меры.

Ранее влияние жары на коронавирус оценил профессор биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Николай Никитин. По его мнению, за время пандемии стало понятно, что высокая температура воздуха не влияет на распространение инфекции.