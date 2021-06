Оценено влияние жары на заболеваемость коронавирусом в Москве

Вирусологи оценили, как прогнозируемая Гидрометцентром 40-градусная жара в Москве повлияет на заболеваемость COVID-19. Эксперты отметили, что на зной в вопросе снижения случаев инфицирования «особенно надеяться не приходится».

Профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и вирусолог Анатолий Альтштейн отвечая на вопрос «Ленты.ру», способна ли надвигающаяся на столицу жара уменьшить показатели заболеваемости в городе, пошутил: «Если температура в Москве поднимется до 40 градусов, я боюсь вирус выживет, а мы нет».

«Вирус передается от человека к человеку на коротком расстоянии, и жара не успеет на него подействовать», — подчеркнул Альтштейн.

Он также напомнил о заболеваемости в Индии и Бразилии, где «будет пожарче», чем в Москве и резюмировал: «ожидать, что жара как-то сильно повлияет на передачу вируса, не стоит».

Заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Факультета естественных наук Новосибирского государственного университета, доктор биологических наук Сергей Нетесов в разговоре с «Лентой.ру» в свою очередь напомнил о важности ношения средств индивидуальной защиты при любой погоде.

«Ситуация такая, если во время этой жары люди не будут носить маски, они будут так же заражаться, как без жары. Как правило вирус передается от человека к человеку через прямой контакт. А это секунды и здесь ваша жара ни на что не влияет», — подчеркнул эксперт.

Ранее специалисты Имперского колледжа Лондона, чье исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, пришли к выводу, что передача коронавируса SARS-CoV-2 зависит от сезона, но теплой погоды недостаточно для сдерживания передачи вируса от одного человека к другому.