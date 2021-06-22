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Жара в Москве приблизится к 40 градусам

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Фото: Александр Казаков / «Коммерсантъ»

В Москве в ближайшие дни температура приблизится к отметке в 40 градусов. Об этом следует из недельного прогноза Гидрометцентра, который опубликован на сайте службы.

Так, во вторник, 22 июня, столбики термометров поднимутся до 35 градусов выше нуля, в среду, 23 июня, — до 36. Самым жарким днем с начала лета должен стать четверг, 24 июня, — в этот день жителей столицы ожидает 37-градусная жара.

Температура в дневное время почти не будет опускаться ниже 30 градусов в течение всей недели. При этом осадков практически не будет. Кратковременные дожди прогнозируются ближе к выходным, 26 и 27 июня.

Ранее бывший главный санитарный врач России и депутат Госдумы Геннадий Онищенко рассказал, как спастись от жары в мегаполисе. Он отметил, что стоит меньше бывать на солнце, а также носить головной убор. Кроме того, специалист заявил о строгой необходимости соблюдать питьевой режим.

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