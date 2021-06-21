Доктор Мясников оценил необходимость носить маску в жару

Врач и телеведущий Александр Мясников оценил в своем Telegram-канале необходимость соблюдения масочного режима при температуре плюс 30 градусов.

Специалист привел высказывание эксперта Роспотребнадзора о том, что жара не отменяет масочный режим и что маска не может существенно нарушить теплообмен. «Максима понятна, но я бы посмотрел на этого конкретного эксперта, который в плюс 30 шел бы по солнцепеку в маске "полностью закрывающей органы дыхания"», — написал он.

Доктор отметил, что на улице при соблюдении разумной дистанции коронавирусом заразиться практически нельзя.

По словам Мясникова, отмена масочного режима для полностью вакцинированных стала бы хорошим стимулом для тех, кто еще не привился. «Ибо каждый новый вакцинированный — минус потенциальный больной с огромным шансом заразить других, несмотря ни на какие маски», — подчеркнул специалист, добавив, что только вакцинация поможет остановить пандемию.

Ранее Мясников рассказал о том, способны ли существующие вакцины от коронавируса защитить от новых штаммов. Врач уточнил, что в результате мутации вирус действительно становится более заразным, но одновременно с этим — менее смертельным. При этом, по его словам, вакцина защищает от всех штаммов вируса на сегодняшний день.