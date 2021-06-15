Доктор Мясников рассказал о неизвестных свойствах прививки от коронавируса

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что ученые и медики до сих пор не знают о некоторых свойствах прививки от коронавируса. О неизвестных эффектах вакцины он рассказал в эфире программы «Соловьев Live» на YouTube.

По словам Мясникова, можно с уверенностью сказать, что прививка снижает количество случаев тяжелого течения COVID-19 и смертность от недуга, а также число случаев, когда заболевание протекает с симптомами. Он уточнил, что после вакцинации люди все равно могут заболеть, однако вероятность этого намного ниже, чем если бы они не сделали прививку.

«Что мы знаем неточно… Мы не знаем, она прерывает ли вообще передачу на бессимптомном уровне? Она снижает количество вируса в носоглотке у человека, который ничего не чувствует, с тем, чтобы не передавала дальше? Мы не знаем до конца», — заявил медик.

Ранее Мясников перечислил лучшие способы защитить здоровье в третью волну коронавируса. В первую очередь он посоветовал привиться любой доступной вакциной от коронавируса.