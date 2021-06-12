Интернет и СМИ
 
Последние новости
Москвичам объяснили ограничения работы кафе и ночных клубов 
Банки оценили влияние мер против коронавируса в Москве на их работу
Потерявший сознание Эриксен признан лучшим игроком матча
Россиян предупредили о возможных крупных затратах за границей
Сборная Бельгии разгромила Россию в первом матче чемпионата Европы
В ЛНР раскрыли подробности убийства пятерых военнослужащих
В российском городе утка поселилась возле здания Верховного суда
Россиянам назвали три самые востребованные профессии в ближайшие десять лет
Сборная Финляндии обыграла Данию в прерванном матче Евро
Стал известен диагноз впавшего в кому после падения с самоката мэра Кисловодска
Новости партнеров
Прослушать новость

Мясников связал введение ограничений в Москве с отказом россиян от вакцинации

Перейти в «Мою Ленту»
Александр Мясников
Александр Мясников
Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Врач и телеведущий Александр Мясников прокомментировал введение ограничений в Москве на фоне роста заболеваемости коронавирусом с отказом россиян от вакцинации. Он подчеркнул, что привитые граждане, если и заболевают, то переносят инфекцию легко. Слова медика приводит «Комсомольская правда».

Мясников отметил, что руководители регионов не могут игнорировать рост заболеваемости коронавирусом, поэтому обязаны реагировать соответствующими мерами. «Но у меня вопрос: а кто довел до такой ситуации?! Ведь это мы, жители города и страны делаем сами», — подчеркнул врач, связав введенные меры с пассивным отношением граждан к вакцинации.

«Если вы не хотите вакцинироваться, то должны быть готовы к тому, что при волнах, всплесках заболеваемости будет два варианта», — предупредил медик. Речь в первом варианте идет о легком течении болезни у вакцинированных — в таком случае масштабные ограничения не нужны. Во втором же — о перегруженности больниц на фоне заболеваемости с тяжелыми осложнениями. В таком случае, по словам Мясникова, власти вынуждены будут вводить ограничения по факту.

Мясников также напомнил, что самая эффективная мера против пандемии — это вакцинация. В противном случае скачки заболеваемости будут возвращаться, что повлечет за собой введение новых антиковидных мер.

Ранее мэр Москвы Ранее Сергей Собянин объявил дни с 15 по 19 июня нерабочими из-за роста заболеваемости COVID-19. Кроме того, с 13 по 20 июня будет приостановлена работа фуд-кортов и детских игровых комнат в торговых центрах. В общепите запретят обслуживание гостей в ночное время — с 23:00 до 06:00, кроме заказов навынос. В крупных парках и на природных территориях будут закрыты аттракционы и другие объекты отдыха.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Мясников предупредил россиян о характерных для рака слезах
Доктор Мясников предупредил о вреде супов
Доктор Мясников дал курильщикам совет
Другие материалы рубрики
Интернет и СМИ00:01 8 апреля

«Я рад, когда надо мной смеются»

Он дружит со звездами и хранит тайны президентов. Как Дмитрий Гордон стал мемом в России?
14:45 9 июня

Малышева раскрыла самый эффективный способ борьбы с мозолями

13:46 9 июня

Появилось видео допроса Хованского

12:44 9 июня

Госдума упростила силовикам слежку за некоторыми россиянами

Интернет и СМИ00:0115 апреля

«Эти бредовые идеи не могут помочь»

Как журналисты годами убеждали мир, что ВИЧ не существует, а потом сами умерли от СПИДа
12:42 9 июня

Аноним помог найти ставшие причиной задержания Хованского песни

12:20 9 июня

Блогер Хованский раскаялся после исполнения песни про теракт на Дубровке

11:17 9 июня

Опубликованы фото из квартиры задержанного за призывы к терроризму Хованского

Интернет и СМИ00:0214 мая

Россия лайкающая

Что на самом деле смотрят и ищут россияне в интернете
11:02 9 июня

Опубликовано видео задержания блогера Хованского

10:58 9 июня

Вслед за Хованским по делу о призывах к терроризму задержали еще одного блогера

10:24 9 июня

Блогера Хованского задержали по подозрению в призывах к терроризму

Россия
Кремль оценил решение Байдена пообщаться с прессой отдельно от Путина
Собянин продлил нерабочие дни из-за коронавируса.
Москвичи будут отдыхать с 15 по 19 июня
Россиян предупредили о возможном появлении московского штамма COVID-19
Собянин сравнил статистику по COVID-19 в Москве с прошлогодними цифрами
В Дагестане силовики разгромили убежище для жертв насилия.
Искали девушку из Чечни, она пропала после задержания
Собянин объявил нерабочими дни с 15 по 19 июня в Москве
«Это была чистой воды подстава»
Бывший вице-президент России — о развале СССР, Ельцине и расстреле людей у Белого дома
Все материалы
Мир
Лиссабон передал Москве данные организаторов акции в поддержку Навального
Госдеп решил продемонстрировать свое несогласие с «Северным потоком-2»
Добрались до мышей.
Как добывают пропитание жители самой бедной африканской страны?
«Всюду смерть, безумие и хаос»
Истории людей, переживших самую смертоносную волну COVID-19 в Индии
Африканский халифат.
Как «Исламское государство» стало франшизой и почему окончательно победить террористов не удается?
Все материалы
Бывший СССР
На Украину отказались пускать привитых вакциной «Спутник V»
Бойцы Туркестанского легиона во Франции. Октябрь-ноябрь 1943 г. «Наша цель — объединение нации»
Почему в Казахстане решили оправдать пособников нацистов и обвинить Россию в геноциде?
Полиция разогнала акцию против Пашиняна в центре Еревана
Латвийского депутата заподозрили в шпионаже на Россию
Кредиты, оружие, Шелковый путь.
Как Китай становится незаменимым партнером Белоруссии?
Киргизия захотела укрепить военное партнерство с Турцией
Российский вектор.
Почему бывший президент Армении Роберт Кочарян остается самым популярным политиком страны?
Все материалы
Экономика
Польша допустила перенос срока избавления от российского газа
Белорусская экономика оказалась на грани катастрофы.
Почему Россия вынуждена спасать ее?
Пивного гиганта обвинили в издевательствах над рабочими
ЦБ объяснил нежелание отказываться от доллара
Сбер к Дню России переодел в нейросети россиян в национальные костюмы
«Каждый третий кофе — из "Макдоналдс"»
Генеральный директор сети в России рассказал о предпочтениях россиян в еде
Все материалы
Силовые структуры
Владимир Зеленский«Украина была для них раем»
Воры в законе обещают убить Владимира Зеленского. Что стоит за их угрозами?
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
«Ты в него шмальнул!»
Как сибирский поселок стал горячей точкой после случайного выстрела сотрудника ДПС в задержанного
«В ваших детях бесы».
Как россияне попадают в секты, теряют все и совершают страшные преступления
Все материалы
Наука и техника
Жертва давки на Ходынском поле«Ямы наполнялись людьми, толпа шла прямо по ним».
Как коронация Николая II обернулась крупнейшей давкой в истории России
Истинный РОСС.
Россия создает свою космическую станцию. Что о ней известно?
Все материалы
Спорт
Хоккеисты сборной России«Это фантастическое позорище»
Сборная России по хоккею проиграла канадцам и вылетела с чемпионата мира
«Он разрушил свою жизнь».
Нападающего сборной СССР называли самым хитрым хоккеистом мира. Почему он умер в нищете?
«Это будет катастрофа».
До Олимпиады в Токио осталось два месяца. Почему японцы требуют ее отмены?
Юлия Рябчинская«Чувствую, сводит ноги».
Лучшая байдарочница СССР утонула на тренировке. Почему никто не поверил в несчастный случай?
Все материалы
Культура
По мотивам «Властелина колец» снимут аниме
«Умножая Россию саму на себя»
Чем панельки и окраины российских городов привлекли всемирно известного фотографа?
Волочкова подала судебный иск против Большого театра
Что немцу хорошо.
Почему лидер Rammstein помешался на Советском Союзе и захотел стать «своим» для русских
Посттравматический ад.
Какие важные смыслы вложены в фильм «Молокобезумия»
Худрук МХАТа объяснил приглашение Бузовой сыграть роль в спектакле
Бузова посчитала спектакль со своим участием главной премьерой года
Все материалы
Интернет и СМИ
Магистр «Что? Где? Когда?» назвал себя подонком
Блогер Хованский задержан по подозрению в призывах к терроризму
Против него возбудили дело из-за песни про «Норд-Ост»
Блогера Хованского арестовали на два месяца
Ирина Мягкова«Мы, женщины, друг друга не любим»
Как юмористки с ТНТ обещали говорить о проблемах женщин, но занялись их травлей
Украинский ведущий Гордон решил выпускать шоколадные яйца с долларами внутри
Главред «Медузы» опроверг закрытие проекта
«Я вас уничтожу»
 
Все материалы
Ценности
Принцесса ДианаВластная красота.
Как женщины королевской семьи веками боролись с правилами дресс-кода и становились идолами моды
«Моногамия нагоняет на меня тоску».
Как Саркози женился на самой сексуальной женщине Франции и пошел под суд за коррупцию
Показ коллекции дизайнера Юлии Далакян на Mercedes Benz Fashion Week Russia, 2021 год«Нам просто денег не хватает».
Почему российская мода не дотягивает до мировой и когда у нее появится шанс обогнать Запад
Уго Чавес«Стыдно быть богатым».
Как президент Венесуэлы 14 лет скрывал свою роскошную жизнь от обедневшего народа
Все материалы
Путешествия
«Местные больше напоминали зверей».
Как россияне попали в самую закрытую страну мира и чуть не застряли в ней навсегда
Россия ужесточила правила въезда из-за границы.
Куда можно уехать, как вернуться в Россию и сколько это стоит
«Замкнутый и всегда одинокий».
Каким был великий Магеллан, зачем он отправился в кругосветное плавание и за что был убит
Все материалы
Из жизни
Мужчина три недели ходил с миллионом долларов в кошельке и не знал об этом
Две собаки провалились в гигантскую воронку в земле и оказались в ловушке
Модель OnlyFans пожаловалась на разбегающихся от ее интеллекта мужчин
«Тут каждый русский сам за себя»
История российской пары, переехавшей в Испанию и увидевшей ее темную сторону
Врач развеяла мифы о нормальной температуре тела
Русские за границей
Россияне рассказывают, каково это — жить вдали от родины
Все материалы
Renault построит «электрический город» из трёх заводов
Пристально изучаем новый Toyota Land Cruiser
Видео: первый в России Land Cruiser 300 — стал ли он лучше?
Lamborghini выпустила фирменный парфюм для дома
Opel Crossland: (не)бюджетный кроссовер, с которым немцы возвращаются в Россию
Каков Opel на наших дорогах?
Rolls-Royce показал уникальные часы для владельцев Boat Tail
Всё о новом Toyota Land Cruiser 300
Алюминий, сканер отпечатков и турбомоторы: все подробности о новом внедорожнике
Toyota запустила подписку на тюнинг
Все материалы
Дом
Москвичи начали снижать цены на квартиры
Американский город уходит под землю:
почему в этом виноваты его жители?
Уникальную квартиру выставили на продажу в Москве
«Как прежде уже не будет»
Россияне массово покидают квартиры ради жизни на природе. Как изменятся цены на дома?
Москва обогнала Лондон по площади пентхаусов
Битое стекло, кусок асфальта и лужа воска:
как выглядят проекты самого странного скульптора мира
Звезда «Фабрики звезд» обращалась к Запашному из-за соседа с диким животным
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы