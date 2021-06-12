Мясников связал введение ограничений в Москве с отказом россиян от вакцинации

Врач и телеведущий Александр Мясников прокомментировал введение ограничений в Москве на фоне роста заболеваемости коронавирусом с отказом россиян от вакцинации. Он подчеркнул, что привитые граждане, если и заболевают, то переносят инфекцию легко. Слова медика приводит «Комсомольская правда».

Мясников отметил, что руководители регионов не могут игнорировать рост заболеваемости коронавирусом, поэтому обязаны реагировать соответствующими мерами. «Но у меня вопрос: а кто довел до такой ситуации?! Ведь это мы, жители города и страны делаем сами», — подчеркнул врач, связав введенные меры с пассивным отношением граждан к вакцинации.

«Если вы не хотите вакцинироваться, то должны быть готовы к тому, что при волнах, всплесках заболеваемости будет два варианта», — предупредил медик. Речь в первом варианте идет о легком течении болезни у вакцинированных — в таком случае масштабные ограничения не нужны. Во втором же — о перегруженности больниц на фоне заболеваемости с тяжелыми осложнениями. В таком случае, по словам Мясникова, власти вынуждены будут вводить ограничения по факту.

Мясников также напомнил, что самая эффективная мера против пандемии — это вакцинация. В противном случае скачки заболеваемости будут возвращаться, что повлечет за собой введение новых антиковидных мер.

Ранее мэр Москвы Ранее Сергей Собянин объявил дни с 15 по 19 июня нерабочими из-за роста заболеваемости COVID-19. Кроме того, с 13 по 20 июня будет приостановлена работа фуд-кортов и детских игровых комнат в торговых центрах. В общепите запретят обслуживание гостей в ночное время — с 23:00 до 06:00, кроме заказов навынос. В крупных парках и на природных территориях будут закрыты аттракционы и другие объекты отдыха.