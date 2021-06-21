Онищенко назвал способы спастись от жары

Бывший главный санитарный врач России и депутат Госдумы Геннадий Онищенко рассказал, как спастись от жары в мегаполисе. Он назвал способы перенести высокую температуру воздуха без вреда для здоровья, сообщает Life.

В первую очередь Онищенко порекомендовал меньше бывать на солнце, а также носить головной убор. Кроме того, он заявил о строгой необходимости соблюдать питьевой режим. Онищенко объяснил, что в жару человек много потеет, а потеря жидкости сгущает кровь.

Специалист также посоветовал отдавать предпочтение нежирной пище растительного происхождения. «Такая еда легко усваивается, и нагрузка меньше», — подчеркнул он.

Кроме того, Онищенко призвал людей с заболеваниями сердца, эндокринными заболеваниями и диабетом соблюдать щадящий режим. По мнению депутата, также необходимо остерегаться кондиционеров из-за риска развития пневмонии.

Ранее Онищенко порекомендовал увеличить перерывы для сотрудников в жару. По его мнению, следует работать рано утром и поздно вечером, а между этими временными промежутками сделать большой перерыв.