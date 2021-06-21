Россия
 
Последние новости
США помогут Украине судиться с Россией
Сборная России проиграла Дании и вылетела с чемпионата Европы
Назван пол ребенка звезды «Папиных дочек» и Авербуха
Зеленский отреагировал на поражение сборной Украины на чемпионате Европы
Россия пропустила два гола в матче против Дании
Москалькова сообщила о жалобах непривившихся россиян
Проигравший на выборах Трамп вновь отказался признать их итоги
В Бундесвер впервые за 100 лет наняли раввина
США не станут предупреждать Россию об ударах
Новости партнеров
Прослушать новость

Онищенко назвал способы спастись от жары

Перейти в «Мою Ленту»
Геннадий Онищенко
Геннадий Онищенко
Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Бывший главный санитарный врач России и депутат Госдумы Геннадий Онищенко рассказал, как спастись от жары в мегаполисе. Он назвал способы перенести высокую температуру воздуха без вреда для здоровья, сообщает Life.

В первую очередь Онищенко порекомендовал меньше бывать на солнце, а также носить головной убор. Кроме того, он заявил о строгой необходимости соблюдать питьевой режим. Онищенко объяснил, что в жару человек много потеет, а потеря жидкости сгущает кровь.

Специалист также посоветовал отдавать предпочтение нежирной пище растительного происхождения. «Такая еда легко усваивается, и нагрузка меньше», — подчеркнул он.

Кроме того, Онищенко призвал людей с заболеваниями сердца, эндокринными заболеваниями и диабетом соблюдать щадящий режим. По мнению депутата, также необходимо остерегаться кондиционеров из-за риска развития пневмонии.

Ранее Онищенко порекомендовал увеличить перерывы для сотрудников в жару. По его мнению, следует работать рано утром и поздно вечером, а между этими временными промежутками сделать большой перерыв.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Роспотребнадзор призвал сократить рабочий день в жару
Онищенко рассказал россиянам, как выжить в мегаполисе в жару
В Москве объявили предупреждение из-за рекордной за 120 лет жары
Российский врач рассказал об опасности пива в жару