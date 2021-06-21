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Онищенко порекомендовал увеличить перерывы для работников в жару

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Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Работодателям необходимо увеличить перерывы в жаркую погоду для сотрудников. С такой рекомендацией выступил бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Сократить рабочий день, сделать большой перерыв, чтобы рано утром и поздно вечером работали. Каждая структура сама решит», — заявил Онищенко.

Депутат отметил, что подобное предложение не распространяется на госорганы. Также в такую погоду не следует принимать тяжелую пищу, добавил он.

Онищенко подчеркнул, что людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями нужно снизить активность. Стоит обращать внимание на одежду, в частности, на головные уборы.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал россиянам в некоторых регионах страны аномальную жару и непогоду в ближайшие дни. По словам синоптика, с погодными аномалиями сложилась необычная ситуация.

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