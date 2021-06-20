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Синоптик спрогнозировал россиянам аномальную жару и непогоду

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Фото: Сандурская Софья / агентство «Москва»

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал россиянам в некоторых регионах страны аномальную жару и непогоду в ближайшие дни. Его прогноз передает ТАСС.

По словам синоптика, с погодными аномалиями сложилась необычная ситуация. Так, в европейской части России ожидается температура воздуха на 8-9 градусов выше нормы, в Северо- Западном, Центральном федеральных округах и на юге России — на 4-6 градусов. На востоке Красноярского края и в Якутии отклонение от нормы достигнет 16 градусов, а в самом Якутске воздух прогреется до плюс 32 градусов.

В другие российские регионы придет непогода, отметил Вильфанд. В Новосибирской, Томской, Свердловской, Кемеровской областях, в Алтайском крае, в республике Алтай и на Южном Урале ожидаются сильный дождь, гроза, град, а также шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду. «То есть ряд опасных явлений сразу. Очень нерадостная погода», — заключил он.

Ранее Вильфанд пообещал жителям столичного региона супержаркую неделю. Температура воздуха в Москве и области будет подниматься до плюс 35 градусов.

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