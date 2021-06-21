Эксперт назвал способ защитить смартфон от жары

Летнее солнце губительно для многих гаджетов. На жаре они могут перегреваться, выключаться и в конечном счете длительное воздействие прямых солнечных лучей может привести к повреждению устройства. О том, как защитить гаджеты, рассказал старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко в интервью радио Sputnik.

«Надо следить, чтобы ни адаптер питания, ни само зарядное устройство, ни сам телефон не попадали во время зарядки под длительное воздействие прямых солнечных лучей. Это чревато тем, что пластик может размягчиться или вовсе расплавиться, из-за чего контакты потеряют свою изоляцию, что может привести к короткому замыканию», — рассказал Кузьменко.

По словам эксперта, это может привести к возгоранию самого устройства или адаптера питания, когда они снова будут вставлены в розетку. Их температура во время зарядки может доходить до 50-60 градусов. Из-за этого может возникнуть конденсат, который приведет к поломке смартфона.

В случае, если гаджет сильно нагрелся во время зарядки, но еще не получил повреждение, Кузьменко советует отключить и убрать устройство в темное место. Нельзя пытаться его экстренно охладить подручными средствами, так можно сделать только хуже.