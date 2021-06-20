Россиянам предрекли новые температурные рекорды

Отдыхающие в жаркую погоду сидят у фонтана на ВДНХ в Москве

Полоса температурных рекордов в ближайшие дни захватит среднюю полосу России. Об этом в беседе с RT заявил глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Комментируя озвученный прогноз, он отметил, что волны тепла будут держаться на европейской территории страны довольно долго, и новые аномальные погодные показатели не заставят себя ждать.

«Сегодня, завтра, послезавтра и еще, наверное, пару дней рекорды температуры будут в средней полосе России от Великого Новгорода до Нижнего Новгорода. Орел, Курск — температура плюс 35...плюс 37 градусов. В столице — до плюс 35 градусов. То есть это целая череда абсолютно жарких дней, которых не было в истории метеорологических наблюдений», — сказал он, добавив, что за ближайшие два-четыре дня на востоке страны ожидается до сотни таких рекордов максимальной температуры.

При этом метеоролог оговорился, что подразумевает всю территорию, а не отдельный населенный пункт. «От Вологды на севере до Орла, Курска на юге — вот в этой зоне очень большое количество станций зафиксирует новые рекорды», — пояснил Шувалов.

Он отметил, что жара постепенно начнет спадать послезавтра. В частности, в Калининградской области столбики термометров упадут с плюс 32 до плюс 25 градусов тепла. А в Санкт-Петербург уже 23 и 24 июня придут грозы. Что касается Москвы, температура воздуха также опустится.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал россиянам в некоторых регионах страны аномальную жару и непогоду в ближайшие дни. Согласно его данным, в европейской части России ожидается температура воздуха на 8-9 градусов выше нормы, в Северо- Западном, Центральном федеральных округах и на юге России — на 4-6 градусов. На востоке Красноярского края и в Якутии отклонение от нормы достигнет 16 градусов, а в самом Якутске воздух прогреется до плюс 32 градусов.