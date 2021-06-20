В Москве и Петербурге зафиксировали первый с начала лета погодный рекорд

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал о погодных рекордах субботнего дня, 19 июня. Московская жара стала рекордной с начала лета и достигла 29,1 градуса, рассказал он РБК.

«Сегодня в Москве самый жаркий день с начала лета», — сообщил синоптик. Он уточнил, что в 16 часов термометры зафиксировали отметку в 29,1 градуса.

В своем Facebоok Леус рассказал о рекорде в Санкт-Петербурге. «В Санкт-Петербурге зафиксирован первый летний рекорд максимальной температуры воздуха. В 16 часов столбики термометров в Северной столице поднялись до отметки +29,9 градуса. Таким образом, на 0,1 градуса превышено прежнее достижение этого дня, продержавшееся 116 лет», — написал он, добавив, что период жарких дней только начинается, и метеорологам еще не раз придется вносить поправки в метеорологические летописи.

По словам главного специалиста Московского метеобюро Татьяны Поздняковой, до 19-го июня в Москве рекордную температуру летом отмечали 15 июня — 28,2 градуса тепла. С 19 по 22 июня, согласно прогнозу Гидрометцентра, максимальная дневная температура воздуха ожидается в диапазоне 30–33 градуса, что на 4–5 градусов выше климатической нормы.

Ранее россиянам дали рекомендации на время аномальной жары. Доктор медицинских наук Борис Ревич предупредил, что такие температуры провоцируют преждевременную смертность от других заболеваний. Еще одна опасность — ментальное здоровье, поскольку эксперты отмечают рост числа суицидов в таких погодных условиях.