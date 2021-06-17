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Москвичей предупредили о рекордной за столетие жаре

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Фото: Авилов Александр / Агентство «Москва»

В Москве может быть побит температурный рекорд столетней давности. Об этом рассказал ТАСС ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Метеоролог не исключил, что 22 июня воздух может прогреться до 31-33 градусов. Последний раз такая жаркая погода регистрировалась в этот день в российской столице 104 года назад — тогда температура достигла 31,8 градуса. Тишковец также предупредил москвичей об аномальной жаре на выходных. По его словам, температура превысит норму на 10 градусов.

Ранее в Москве был побит температурный рекорд 124-летней давности. По данным метеостанции на ВДНХ, днем 18 мая воздух раскалился до 30,7 градусов.

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