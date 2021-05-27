В ООН предрекли рекордно теплый год за всю историю наблюдений

Всемирная метеорологическая организация прогнозирует рекордно теплый год за всю историю наблюдений, передает ТАСС. В основу отчета компетентного органа ООН легло исследование, проведенное Метеорологической службой Великобритании.

«Имеется 90-процентная вероятность того, что по меньшей мере один год в период с 2021 по 2025 станет самым теплым, потеснив таким образом 2016 год с первого места», — приводит агентство сообщение ВМО.

Как утверждают авторы исследования, средняя температура на поверхности суши и моря в каждый из годов текущего пятилетнего периода будет по крайней мере на один градус Цельсия выше доиндустриального уровня. При этом с вероятностью в 40 процентов в один год температура может превысить значение доиндустриальной эпохи на полтора градуса. Помимо этого специалисты предрекают повышенную активность циклонов в Атлантике и более влажную погоду в высокоширотных районах. Как заявил генеральный секретарь ВМО Петтери Таалас, полученные результаты являются призывом к «сокращению выбросов парниковых газов и достижению углеродной нейтральности».

Ранее Санкт-Петербург побил рекорд аномальной жары 58-летней давности: воздух в городе 12 мая прогрелся до 26,7 градусов. В Москве также был зарегистрирован новый температурный рекорд. 18 мая метеостанция на ВДНХ зафиксировала температуру в 29,2 градуса и продолжила расти. Последний раз такая жара наблюдалась в столице 124 года назад.