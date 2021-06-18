В России задумали ограничить продажу импортной техники

В России могут запретить оборот импортной техники, сведения о которой не поступят в специальную государственную информационную систему учета отходов. Об этом со ссылкой на поправки в законодательство, подготовленные Министерством природных ресурсов и экологии России, пишут «Известия».

По замыслу ведомства, такие ограничения и сама система должны стать частью мусорной реформы, которая проходит в стране. Учитываться будет не только импортная, но и российская продукция — все товары, которые продаются в упаковке, объяснили в пресс-службе Минприроды.

Следить будут за сведениями о производителях и импортерах товаров, а также об утилизаторах — компаниях, которые занимаются отходами. Также предполагается создание отдельного реестра товаров и упаковки. Данные будут передавать таможенники из своей системы учета и участники рынка. Продажу товаров, информация о которых не будет внесена в систему, могут запретить с 2024 года.

Производители выступают против инициативы ведомства, заявил представитель ассоциации «СКО Электроника — Утилизация» Антон Гуськов. Он подчеркнул, что речь идет об ограничении предпринимательской деятельности. Новые условия станут прямым барьером для доступа на рынок, считает эксперт.

Бизнес, по словам Гуськова, не понимает, почему надо вносить данные о товарах, которые пока не стали мусором. Сейчас, говорит эксперт, компании уже отчитываются перед Росприроднадзором об объемах продукции, которые предстоит утилизировать.

Представитель Российского экологического оператора сообщил, что у бизнеса будет время на адаптацию к нововведениям. До 2024 года планируется протестировать работоспособность системы с запуском нескольких пилотных проектов для отдельных видов товаров и упаковки.

Россия на 100 процентов зависит от импорта смартфонов и мобильных телефонов, планшетов, ноутбуков, мелкой портативной и мелкой кухонной техники, показывают данные Ассоциации торговых компаний и производителей электробытовой и компьютерной техники РАТЭК, куда входят такие компании, как Apple, Canon, «М.Видео».

Иностранные производители продуктов и напитков, которые работают в России, 15 июня выступили с инициативой, которая, по их расчетам, должна освободить их от выплаты части экологического сбора в бюджет страны. Для этого они намерены заняться организацией раздельного сбора отходов. При этом именно такие производители еды и напитков, как Coca-Cola, PepsiCo и Nestle, выступают лидерами по загрязнению планеты пластиком.