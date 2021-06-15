Иностранные компании нашли способ уйти от выплат в российский бюджет

Ассоциация «РусПро», которая объединяет иностранных производителей продуктов питания и напитков и включает такие компании, как Coca-Cola, Nestle и Danone, намерена заняться организацией раздельного сбора отходов и таким образом уйти от части выплат в российский бюджет. Глава объединения Павел Рудась заявил РБК, что для реализации проекта предприятия должны быть освобождены от части экологического сбора пропорционально объему собранного вторсырья.

Ассоциация собирается организовать инфраструктуру для сбора мусора и обучить население правильному обращению с ним. Переработанные отходы пустят на производство новой упаковки. Стоимость проекта оценивается в более чем 150 миллионов рублей, запустить его рассчитывают в одном из российских регионов в июле. Половина суммы уйдет на закупку и доставку контейнеров.

В Министерстве природных ресурсов и экологии рассказали РБК, что ведомство поддерживает инициативы бизнеса по самостоятельному сбору и переработке вторсырья, однако обслуживание контейнеров также должны оплачивать сами компании, а не граждане.

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В «РусПро» говорят, что бизнес в будущем мог бы полностью оплатить инфраструктуру для раздельного сбора отходов, если собранное вторсырье пойдет в зачет обязательств по расширенной ответственности производителей (РОП): в рамках этого механизма компании должны отвечать за утилизацию отходов от своих товаров. Реализация такого сценария, по словам Рудася, помогла бы сделать вывоз раздельно собранного мусора бесплатным для населения.

В первый год своего эксперимента по организации инфраструктуры для сбора отходов «РусПро» намерена собрать 6 тысяч тонн вторсырья. Если проект окажется успешным, его могут масштабировать на десятки регионов страны, чтобы обработать уже 250 тысяч тонн.

Концепция РОП была принята правительством в конце 2020 года. Предполагается, что к началу 2022 года бизнес будет на 100 процентов утилизировать упаковку либо платить экологический сбор. До конца этого года производители товаров в упаковке должны отчитываться об утилизации или платить экосбор в объеме 5–45 процентов от производства различной упаковки. При этом в марте Минприроды России рассматривало возможность повысить ставки по этому сбору.

Входящие в «РусПро» Coca-Cola, Danone уже были уличены в уклонении от выплаты экосбора в сентябре 2020 года. При этом на мировом уровне Coca-Cola, а также PepsiCo и Nestle в конце прошлого года были лидерами по загрязнению планеты пластиком.