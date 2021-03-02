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В России задумались о повышении ставок экологического сбора

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Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Минприроды России задумалось о повышении ставок экологического сбора за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС) и прорабатывает варианты. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на ведомство.

По данным издания, решение о повышении ставок может быть принято согласно проекту дорожной карты расширенной ответственности производителей и импортеров товаров и упаковки (РОП), который был утвержден в конце 2020 года. Документ не содержит конкретных данных об уровнях экологического сбора и платы за НВОС, однако он содержит планы по пересмотру порядка их расчета.

В ноябре 2020 года вице-премьер Виктория Абрамченко на совещании с президентом России Владимиром Путиным сообщила, что правительство России завершает разработку законопроекта, обязывающего владельцев промышленных предприятий возмещать ущерб за нанесенный окружающей среде вред. В случае принятия закона юридические лица, их учредители и индивидуальные предприниматели будут нести ответственность за ликвидацию экологического ущерба после вывода из эксплуатации или консервации объектов, которые оказывали негативное воздействие на окружающую среду, или при ликвидации или банкротстве их собственников.

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