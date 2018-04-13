Названа цена экологического ущерба от российских свалок

Ликвидация экологического ущерба и рекультивация всех свалок в России обойдется более чем в триллион рублей, сообщает ТАСС. Для сравнения: столько же суммарно заложено в государственный бюджет на 2018 год на образование и здравоохранение.

Цифру в триллион рублей озвучил спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов во время интервью телеканалу «Россия 24». «Если мы возьмем все свалки России — и легальные, и нелегальные, а нелегальных больше, <...> то у нас на рекультивацию и ликвидацию экологического ущерба абсолютно полную уйдет больше триллиона рублей», — отметил Иванов.

По его словам, на рекультивацию всего одного полигона потребуется не один год. «Рекультивировать полигон полностью, такой, как "Кучино", который по распоряжению президента был закрыт, — на это уйдет несколько лет и около шести миллиардов рублей», — добавил он.

Согласно планам министерства природных ресурсов и экологии, в 2018 году начнется реализация 26 проектов по ликвидации накопленного экологического вреда. Речь, в частности, идет о свалке «Черная дыра» в Нижегородской области, подмосковных полигонах «Кучино», «Быково», «Каширский», «Электросталь», калининградских и чебоксарских полигонах ТБО. На это из федерального бюджета выделено 2,7 миллиарда рублей.

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